شعبة السكر: المخزون الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي حتى شهر مارس المقبل

أكدت شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية توافر السكر في الأسواق في كل المنافذ واستقرار أسعاره للمستهلكين، قائلا: "المخزون الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي حتى شهر مارس المقبل، بسبب وجود وفرة في إنتاج السكر من القصب والبنجر".

وأكد عضو غرفة الصناعات الغذائية ورئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية حسن الفندى- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء - أن قرار حظر تصدير السكر الذى اتخذته الحكومة عزز من توافر السلعة بشكل كبير وبأسعار تناسب المستهلكين.

ولفت إلى استهلاك 3 ملايين و200 ألف طن سنويا، ويتم إنتاج ٢ مليون و٨٠٠ الف طن، معلنا التعاقد على شراء 250 ألف طن سكر خام تصل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024 ليكون إجمالي الكميات التي تم شراؤها من السكر الخام لتعزيز أرصدة البلاد من السكر 750 ألف طن وصول خلال الفترة من شهر مايو حتى شهر أكتوبر 2024،وذلك مع استمرار شركات بنجر السكر في إنتاج السكر من البنجر وطرحه بالأسواق مما يعزز المخزون الاستراتيجي من السكر.