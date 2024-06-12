تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" المذاع على شاشة صدى البلد، في الحادية عشر مساء يوم الجمعة المقبل، المطربة لطيفة، والتي تكشف عن تفاصيل تصويرها لأربع أغنيات جديدة، هي؛ "مفيش ممنوع" و"بتقول جرحتك" و"100 كداب" و"ياليالي"، من إخراج وليد ناصيف، والتي يتم الاستعانة فيها بتقنية الذكاء الاصطناعي لأول مرة.

كما تتحدث خلال اللقاء أيضا عن كواليس البومها الجديد الذي يحمل عنوان "مفيش ممنوع" والذي يتكون من عشر أغاني منهم أغنية باللهجة التونسية و9 أغاني باللهجة المصرية، وتعاونت لطيفة في الالبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، وتتحدث أيضا في اللقاء عن تعاونها مع كاظم الساهر وعن كواليس اشهر اغانيها، كما تتحدث ايضا عن حياتها الشخصية وعلاقتها بوالدتها وتفاصيل أخرى عديدة.