ميسي ردا على مبابي: هل يشارك أبطال العالم في اليورو؟

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رفض الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، تصريحات الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال ريال مدريد الجديد، والتي قال خلالها إن كأس الأمم الأوروبية «اليورو» أصعب من بطولة كأس العالم.

وقال ميسي في تصريحات خلال حوار مع شبكة «ESPN»: «قال كيليان أيضا إن منتخبات أمريكا الجنوبية لا تقدر على منافسة المنتخبات الأوروبية.. كل لاعب يعظم البطولة التي يلعب بها».

وأضاف: «معايير مبابي خاطئة، لا يمكن الحكم على صعوبة بطولة أوروبا ولا يشارك بها كثير من أبطال المونديال».

وتابع: «بطولة أمم أوروبا مهمة للغاية، لكن لا يشارك بها منتخب الأرجنتين بطل العالم 3 مرات، والبرازيل بطل العالم 5 مرات؛ وأوروجواي بطل العالم مرتين... أليس كذلك؟».

وأتم: «في كأس العالم، تتواجد أفضل الفرق، وعادة ما يتواجد جميع أبطال المونديال. لهذا السبب يتطلع الجميع ليكونوا أبطال العالم».