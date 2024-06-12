 تحذير من توقف المستشفيات ومحطة الأكسجين الوحيدة في غزة - بوابة الشروق
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تحذير من توقف المستشفيات ومحطة الأكسجين الوحيدة في غزة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 1:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 1:36 م

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ،اليوم الأربعاء ، من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة و التي تزود المرافق الصحية وأصحاب الأمراض المزمنة بالاكسجين نتيجة عدم توفر  الوقود.

 وقالت الوزارة ، في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم ، إن هذا  الأمر يعرض حياة العشرات من المرضي و الجرحى للموت المحتم، بالاضافة الى تعرض الأدوية في الثلاجات الى التلف لعدم ادخال السولار لتشغيل المولد المغذي لمحطة الاكسجين و ثلاجات حفظ الأدوية  . 

وناشدت كافة المؤسسات المعنية والأممية والانسانية بضرورة و سرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم بالاضافة الى المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل "استمرار العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وسيطرته على المعابر" .


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