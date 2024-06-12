تحذير من توقف المستشفيات ومحطة الأكسجين الوحيدة في غزة

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ،اليوم الأربعاء ، من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة و التي تزود المرافق الصحية وأصحاب الأمراض المزمنة بالاكسجين نتيجة عدم توفر الوقود.

وقالت الوزارة ، في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم ، إن هذا الأمر يعرض حياة العشرات من المرضي و الجرحى للموت المحتم، بالاضافة الى تعرض الأدوية في الثلاجات الى التلف لعدم ادخال السولار لتشغيل المولد المغذي لمحطة الاكسجين و ثلاجات حفظ الأدوية .

وناشدت كافة المؤسسات المعنية والأممية والانسانية بضرورة و سرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم بالاضافة الى المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل "استمرار العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وسيطرته على المعابر" .