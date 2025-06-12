الحزب المحافظ الألماني يقترح فرض رسوم على طلاب الطب الأجانب العائدين لبلدانهم بعد التخرج

يرغب الحزب المحافظ الألماني الذي ينتمي إليه المستشار فريدريش ميرتس في فرض رسوم على الطلاب الأجانب الذين يدرسون الطب في ألمانيا إذا ما عادوا إلى بلدانهم الأصلية مباشرة بعد التخرج بدلا من العمل في ألمانيا.

وقال سيب مولر، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي، لصحيفة بيلد في تصريحات نُشرت يوم الأربعاء: "من يدرس هنا يجب أن يمارس المهنة في المناطق الريفية لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ومن لا يرغب في ذلك، فعليه سداد تكاليف هذا التعليم من الدرجة الأولى".

ويعد التعليم العالي، بما في ذلك دراسة الطب، مجانيا إلى حد كبير في ألمانيا، سواء للطلاب الألمان أو الأجانب.

أما في الولايات المتحدة، فيدفع الطلاب، سواء المحليون أو الأجانب، ما يقارب 60 ألف دولار سنويا، وتزيد التكلفة عند إضافة السكن والكتب.

وفي المملكة المتحدة، تتراوح الرسوم السنوية للطلاب الدوليين ما بين 43 ألفا و700 جنيه إسترليني (59 ألفا و232 دولارا) في كلية الطب بجامعة كارديف في ويلز، إلى 67 ألفا و194 جنيها إسترلينيا في كلية الطب بجامعة كامبريدج، وذلك بحسب موقع "يو كي سي إيه تي" المختص بالاختبارات الجامعية في بريطانيا.

من جانبه، دعا تينو سورجه، وزير الدولة في وزارة الصحة الألمانية، أيضا إلى اتخاذ تدابير لمنع الطلاب الأجانب من مغادرة البلاد بعد انتهاء دراستهم.