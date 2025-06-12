مسئولان إسرائيليان يلتقيان ويتكوف الجمعة قبل محادثات أمريكية إيرانية

يلتقي مسئولان إسرائيليان غدا الجمعة، مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قبل جولة محادثات أمريكية إيرانية بشأن برنامج طهران النووي.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه الخميس، أنه بناءً على توجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيغادر رئيس "الموساد" دافيد برنياع، ووزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر الجمعة، لإجراء محادثات مع المبعوث ويتكوف قبل الجولة التالية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

ولم يحدد المسئول الوجهة التي سيقصدها المسئولان أو الدولة التي سيعقد فيها اللقاء، لكنه ذكر أن اللقاء يأتي "لتوضيح موقف إسرائيل".

ومن المرتقب أن تعقد الجولة القادمة من المحادثات الأمريكية الإيرانية في مسقط عاصمة سلطنة عمان.

ويأتي اللقاء على وقع تقارير أمريكية تتحدث عن هجوم إسرائيلي مرتقب على إيران.

وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت توترات في المنطقة، مع أنباء عن أن المحادثات بين واشنطن وطهران وصلت إلى طريق مسدود، ما قد ينذر باللجوء إلى الخيار العسكري.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن ثقته تراجعت باحتمالية أن توافق إيران على وقف تخصيب اليورانيوم ضمن اتفاق نووي مع الولايات المتحدة.

وتابع: "لا أرى نفس الحماسة لدى الإيرانيين لإبرام اتفاق، وأعتقد أنهم سيرتكبون خطأ، لكن سنرى".

وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ودول أخرى إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

وتسعى إيران إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، مقابل الحد من بعض أنشطتها النووية، بما لا يمس حقها في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيد في المنطقة التي تمتلك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية ولم تعلن عنها رسميا، فيما تواصل منذ عقود احتلال أراضٍ عربية بفلسطين وسوريا ولبنان.