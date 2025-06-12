أوكرانيا: وقوع إصابات في منطقة خاركيف بعد تعرضها لهجمات ضخمة

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قال الحاكم العسكري لمنطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف، عبر منصة "تليجرام"، اليوم الخميس، إن هجمات روسية خلال الليل أسفرت عن إصابة 15 شخصا بينهم 4 أطفال بالمدينة الواقعة شرق أوكرانيا.

وكانت منطقة خاركيف، التي تقع مباشرة على الحدود مع روسيا، تعرضت لهجوم بالعشرات من طائرات الدرون و القنابل الانزلاقية، حسبما قال سينيهوبوف.

وأضاف: "تم إلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية وتدميرها".

وأوضح أن 11 مجمعا سكانيا وعددا كبيرا من السيارات ومدرستين تضررتا.

ويتردد أن الهجمات استهدفت تسع أماكن في أنحاء المنطقة؛ مما أسفر عن إصابة 16 شخصا.

ومن ناحية أخرى، قالت سلطات الحماية الوطنية في منطقة أوديسا، إن حريقا ضخما آتى على مخازن.

ولم ترد تقارير حول وقوع إصابات.