شرطة لوس أنجلوس تعتقل نحو 400 شخص منذ السبت على خلفية احتجاجات الهجرة

أعلنت شرطة لوس أنجليس الأمريكية أنها نفذت ما يقرب من 400 عملية اعتقال واحتجاز منذ يوم السبت، وذلك في إطار الاحتجاجات المتواصلة ضد سياسات الهجرة.

وأوضحت الشرطة أن الغالبية العظمى من هذه الاعتقالات جاءت بسبب رفض المحتجين مغادرة المنطقة رغم التحذيرات المتكررة من قبل قوات الأمن.

كما أشارت إلى أن عددا قليلا من المعتقلين وُجهت إليهم تهم أكثر خطورة، من بينها الاعتداء على ضباط شرطة، وحيازة زجاجة حارقة (مولوتوف) وسلاح ناري.

وأعلنت السلطات أن الشرطة احتجزت أكثر من 20 شخصا، معظمهم بسبب انتهاك حظر التجول، في الليلة الأولى من فرض القيود وسط مدينة لوس أنجليس، واستخدمت مقذوفات لتفريق مئات المتظاهرين المحتجين على حملة الرئيس دونالد ترمب ضد المهاجرين.

لكن بالمقارنة مع الليالي السابقة، شهدت الليلة الماضية اشتباكات أقل بين الشرطة والمتظاهرين، ومع بزوغ الفجر، عادت شوارع وسط المدينة إلى الازدحام المعتاد مع سكان يتمشون برفقة كلابهم وموظفين يحملون أكواب القهوة.

وأوضحت السلطات أن حظر التجول كان ضروريا لوقف أعمال التخريب والسرقة التي ارتكبها "مثيرو الشغب" بعد خمسة أيام من الاحتجاجات التي تركزت في وسط المدينة. كما امتدت المظاهرات إلى مدن أمريكية أخرى مثل دالاس وأوستن في تكساس، وشيكاغو ونيويورك، حيث خرج الآلاف وكان هناك المزيد من الاعتقالات.

ويشمل حظر التجول الليلي في لوس أنجليس، الذي قالت رئيسة البلدية كارين باس إنه سيظل مفروضا طالما اقتضت الحاجة، منطقة تمتد على مساحة ميل مربع (5ر2 كيلومتر مربع)، وهي نفس المنطقة التي تشهد احتجاجات متواصلة منذ يوم الجمعة في المدينة الضخمة التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة. وتغطي مدينة لوس أنجليس بأكملها نحو 500 ميل مربع.

وقالت باس: "إذا استمرت المداهمات، وإذا وُجد الجنود يسيرون في شوارعنا، أتصور أن حظر التجول سيبقى مستمرا".