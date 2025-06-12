الشرطة النمساوية: مطلق النار على المدرسة كان من محبي ألعاب إطلاق النار الإلكترونية

قالت الشرطة في مدينة جراتس النمساوية، اليوم الخميس، إن المسلح الذي أطلق النار على مدرسة هذا الأسبوع؛ مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، ثم قام بإطلاق النار على نفسه، كان من محبي ألعاب إطلاق النار الإلكترونية.

ووصف مايكل لوهانجير رئيس مكتب التحقيق الجنائي في ولاية ستيريا، الطالب السابق بالمدرسة "21 عاما" بالانطوائي الذي كان يعيش حياة منعزلة.

وأضاف أن الأدلة التي تم التحقيق بشأنها حتى الآن لا تقدم أي دلالة على الدوافع وراء الهجوم.

وأوضح أن المسلح لم تكن تربطه علاقات وثيقة مع الضحايا، وكان يعرف فقط المعلمة التي تم قٌتلها.