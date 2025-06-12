 وزير الدفاع الألماني يجري محادثات في كييف حول مواصلة الدعم العسكري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الدفاع الألماني يجري محادثات في كييف حول مواصلة الدعم العسكري

د ب أ
نشر في: الخميس 12 يونيو 2025 - 7:18 ص | آخر تحديث: الخميس 12 يونيو 2025 - 7:18 ص

وصل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الخميس إلى العاصمة الأوكرانية كييف للاطلاع على الوضع في أوكرانيا ومناقشة تقديم مزيد من المساعدات العسكرية للبلاد التي تتعرض لهجوم روسي مع ممثلي الحكومة.


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