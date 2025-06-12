وزير الدفاع الألماني يجري محادثات في كييف حول مواصلة الدعم العسكري

الأكثر قراءة
النيابة العامة تحقق في فيديو زواج مصاب بمتلازمة داون من عروس قاصر بالشرقية
استغلال الأرض لإصدار صكوك سيادية.. كيف سيؤثر ذلك القرار على الاستثمار؟
التعدي على حسام البدري في الدوري الليبي
ظهور إعلامي جديد للفنان يوسف فوزي يثير الجدل
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
نعملا
النتـائـج
تصويت
وصل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الخميس إلى العاصمة الأوكرانية كييف للاطلاع على الوضع في أوكرانيا ومناقشة تقديم مزيد من المساعدات العسكرية للبلاد التي تتعرض لهجوم روسي مع ممثلي الحكومة.