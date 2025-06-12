وزير الدفاع الألماني يجري محادثات في كييف حول مواصلة الدعم العسكري

ضياء رشوان: معبر رفح من الجانب الفلسطيني دُمّر بالكامل ولا يمكن السير فيه

منى زكي تعود للتعاون مع كاملة أبو ذكري في فيلم رزق الهبل بعد 19 عامًا من «عن العشق والهوى»