نجم الروك المخضرم بروس سبرينجستين يهاجم إدارة ترامب من برلين: فاسدة وغير كفؤة وخائنة

وجه بروس سبرينجستين، نجم الروك المخضرم الناقد البارز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادات لاذعة للإدارة الأمريكية، واصفا إياها بأنها "فاسدة، غير كفؤة وخائنة"، وذلك خلال حفل غنائي أقيم، مساء الأربعاء، في العاصمة الألمانية برلين.

وخاطب سبرينجستين عشرات الآلاف من المعجبين الذين احتشدوا في ملعب أقيم خصيصا لدورة الألعاب الأولمبية لعام 1936، ولا تزال جدرانه تحمل آثار الحرب العالمية الثانية وتضم بقايا من الماضي النازي المظلم لألمانيا.

وقال سبرينجستين: "الليلة، نناشد كل من يؤمن بالديمقراطية وبأفضل ما في تجربتنا الأمريكية أن ينهض معنا، يرفع صوته، ويقف في وجه الاستبداد، ويطلق العنان للحرية".

ويُعرف سبرينجستين منذ وقت طويل بمواقفه المعارضة للرئيس ترامب، وباتت تصريحاته السياسية أكثر حدة وجدلية في حفلاته الأخيرة.

ففي الشهر الماضي، وخلال حفل في مانشستر بإنجلترا، ندد سبرينجستين بسياسة ترامب، واصفا إياه بأنه "رئيس غير مؤهل" يقود "حكومة مارقة" مكونة من أشخاص "لا يملكون أي فهم أو اهتمام بما يعنيه أن تكون أمريكيا حقيقيا".

ويملك سبرينجستين علاقة طويلة الأمد مع برلين، ففي يوليو عام 1988، أصبح أحد أوائل الفنانين الغربيين الذين قدّموا عروضا موسيقية في ألمانيا الشرقية، حيث أحيا حفلا أمام حشد ضخم بلغ 160 ألف شخص من الشباب المتعطشين لموسيقى الروك الأمريكية والحرية التي كانت ترمز إليها في ظل النظام الشيوعي المتهاوي آنذاك.