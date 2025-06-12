استقالة وزير إسرائيلي لعدم إعفاء المتدينين من التجنيد 

قدم وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يتسحاق جولدكنوبف، الخميس، استقالته من الحكومة احتجاجا على عدم إقرار قانون يعفي المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وغجولدكنوف، هو من حزب "أجودات إسرائيل" الذي يشكل مع حزب "ديجيل هتوراه" تحالف "يهدوت هتوراه" الذي يمثل اليهود المتدينين "الحريديم" الغربيين.

وأيد حزب "أجودات إسرائيل" مشروع قانون حل الكنيست الذي فشل تمريره فجر الخميس، بعد تصويت أحزاب الحكومة بما فيها "شاس" و"ديغيل هتوراه".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن جولدكنوف قوله بخطاب الاستقالة: "قبل إقرار ميزانية 2025 اجتمعت قيادة حزب يهدوت هتوراه، وقررت أنه بحال عدم إحراز تقدم (بقانون التجنيد) بحلول عيد الأسابيع (2 يونيو) فسيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الائتلاف والحكومة".

وأضاف: "رغم تحذيراتي المتكررة لم يتم التوصل إلى أي اتفاق يشير إلى إحراز تقدم، وبالتالي تقرر دعم مشروع قانون حل الكنيست".

وتابع: "للأسف، لم يُعتمد مشروع القانون، ووفقًا لتقارير مختلفة، فإن التفاهمات التي تم التوصل إليها لا تتوافق مع الاتفاقات الواضحة التي تم توقيعها. لذلك، لم يعد بإمكاني المشاركة كعضو في هذه الحكومة".

وكان "شاس" و"ديجيل هتوراه" أعلنا فجر الخميس، التوصل إلى تفاهمات مع رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية من حزب "الليكود" يولي أدلشتاين بشأن خدمة "الحريديم" في الجيش.

ورغم استقالة غولدكنوف فإن حزب "يهدوت هتوراه" ما زال شريكا بالحكومة، ولم يصدر تعقيب فوري من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

لكن يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء، قال بمنشور على منصة إكس: "نحن سعداء بطرده! لم يفعل شيئًا سوى بيع النقب والجليل للعرب"، وفق تعبيره.