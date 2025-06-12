 ليبيا.. المنفي يصدر قرارا بحظر المظاهر المسلحة في طرابلس ويكلف الشرطة بفرض الأمن - بوابة الشروق
الخميس 12 يونيو 2025 5:47 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ليبيا.. المنفي يصدر قرارا بحظر المظاهر المسلحة في طرابلس ويكلف الشرطة بفرض الأمن

وكالات
نشر في: الخميس 12 يونيو 2025 - 5:34 ص | آخر تحديث: الخميس 12 يونيو 2025 - 5:34 ص

أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قرارا رسميا يقضي بحظر جميع المظاهر المسلحة داخل العاصمة طرابلس، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني وفرض هيبة الدولة.

ونص القرار على منع تحرك الألوية والتشكيلات العسكرية داخل المدينة "تحت أي ذريعة كانت"، مؤكدا أن ضبط الأمن وفرض النظام سيكونان من اختصاص مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية فقط.

ويأتي هذا القرار في ظل تزايد التحركات المسلحة داخل العاصمة خلال الفترة الأخيرة، ما أثار قلق السكان ودفع المجلس الرئاسي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من الانفلات الأمني.


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