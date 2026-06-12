باكستان: تقدم في المحادثات الإيرانية-الأمريكية

انضمت باكستان إلى الولايات المتحدة وإيران في الإشارة إلى إحراز تقدم في المفاوضات المستمرة منذ أسابيع بشأن إنهاء الحرب. وذكرت إسلام أباد، التي تتوسط في المحادثات، اليوم الجمعة أنها مثمرة.

وقال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، بعد مكالمة هاتفية مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية كايا كالاس، إن "الطرفين رحبا بالتقدم المحرز عن طريق التواصل الدبلوماسي المستمر".

وذكر حسابه عبر منصة إكس أنهما "أعربا عن الأمل في أن تفضي هذه الجهود قريبا إلى تفاهم مستمر وحل سلمي".

وتم تبادل الرسائل مرارا بين الطرفين المتحاربين عبر إسلام أباد في الأشهر القليلة الماضية. والتقى ممثلو الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية في أبريل.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الخميس إرجاء ضربات ضد إيران وتحدث عن اتفاق وشيك. وكان رد إيران حذرا لكنها أشارت إلى أن مسودة الاتفاق اكتملت إلى حد كبير.