مقتل شخص جراء تحطم مروحية قرب بحيرة مايجوري الإيطالية

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قالت إدارة إطفاء اليوم الجمعة إن مروحية تحطمت قرب بحيرة ماجيوري الإيطالية، مما أسفر عن مقتل شخص ممن كانوا على متنها وإصابة 3 آخرين.

وأشارت النتائج الأولية إلى أن المروحية أقلعت من أرض فيلا على الجانب الإيطالي من البحيرة، وتعرضت لمشاكل بعد قليل من إقلاعها.

وذكرت تقارير أن ضحية الحادث يبلغ من العمر 60 عاما. وتم نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى بمروحية. ولم تدل السلطات بمزيد من التفاصيل عن هوية ركاب المروحية.

يذكر أن بحيرة ماجيوري الواقعة على الحدود مع سويسرا هي ثاني أكبر بحيرات إيطاليا بعد بحيرة جاردا. وتعد المنطقة وجهة سياحية شهيرة لقضاء العطلات.