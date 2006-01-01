نصر الله: صفقة القرن مصيرها الفشل

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قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر ، مساء اليوم الجمعة،إن صفقة القرن مصيرها الفشل.

وفي 22 يونيو الماضي، أعلنت الولايات المتحدة، رسميا ملامح الخطة الاقتصادية لمبادرة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن"، كاشفة أنها تتضمن استثمارات بقيمة 50 مليار دولار، في قطاع غزة والضفة الغربية والدول العربية المجاورة.

وأشار بيان على موقع البيت الأبيض إلى أنّ تلك الاستثمارات تستهدف بشكل رئيسي قطاعات "الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والمياه والتكنولوجيا، والسياحة، والزراعة".

وأضاف نصر في مقابلة مع قناة "المنار" أذاعتها مساء اليوم " نؤمن انا واخواني ان صفقة القرن الى فشل ونحن على اطمئنان بهذا الموضوع".

واعتبر أن عوامل " فشل صفقة القرن تشمل وحدة الموقف الفلسطيني وصمود ايران والانتصار في سورية، وتضحيات اليمن ، صمود الشعب الفلسطيني وقوة محور المقاومة".

وفي الشأن السوري، اعتبر نصر الله أن "الدولة السورية تتعافى وتبسط سلطتها ولا عودة للوراء في سورية".

واستبعد نصر الله أن تلجأ إسرائيل ابتداء الى حرب ، وأي حرب اخرى تضعها "على حافة الهاوية وخط الزوال".

واعتبر نصر الله أن "المقاومة تطورت كما ونوعا والعدو اليوم يخشاها اكثر من اي وقت مضى للمزيد".

ورأى نصر أن "تطور القوة الصاروخية للمقاومة والصواريخ الدقيقة تثير هاجس الإسرائيلي واليوم السلاح المسير كبير ومعتد بإمكاناته وعدد من الأسلحة أصبح فيه تطور نوعي وهناك شيء نتركه للمفاجآت".

وقال نصر " في 2006 كانت قدراتنا دفاعية واليوم لدينا قوة هجومية ومسلحة بأسلحة نوعية على كل صعيد".

وفي 12 تموز/ يوليو 2016، اندلعت حرب بين حزب الله اللبناني وإسرائيل استمرت 34 يوما.