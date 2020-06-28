الأورمان: نستهدف توزيع 50 ألف كيلو لحوم و25 عجلا على المحتاجين بالشرقية

قال ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية اتفقت مع محافظ الشرقية الدكتور مجدي غراب على تخصيص 50 ألف كيلو جرام لحوم أضاحي و25 عجلا بلديا للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الشرقية، وذلك وفق الخطة الاستراتيجية المتكاملة التي قامت الجعية بوضعها للعمل على استفادة 750 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، من خلال صكوك الأضاحي والمساعدات الغذائية، التي تعمل الجمعية على توفيرها من الآن لتوزيعها في عيد الأضحى المبارك.

وأكد شعبان -في تصريحات اليوم- أن الجمعية تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية لجمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحى إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى مدن وقرى ونجوع محافظة الشرقية الأكثر احتياجًا، والمناطق النائية الأكثر فقرًا لكى تحقق الغاية من الأضحية وهي إدخال الفرحة على المضحى، من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها وفي ذات الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجماعتهم السكانية.

وأضاف أن الجمعية كانت قد بدأت حملة كبيرة لتحصيل صحكوك الأضاحي من المواطنين والهيئات المتبرعة، وأن قيمة صك الأضحية هذا العام بالنسبة للمستورد الصغير "الضأن" 1950 جنيها، وقيمة صك الأضحية للمستورد الكبير "عجول" 2550 جنيها، وقيمة الصك بالنسبة لثمن العجل البلدي 3100 جنيه، لافتا إلى أن الجمعية قامت هذا العام بتوفير ميزة جديدة تيسيرا على المواطنين، حيث تقوم بطرح صكوك للأضحية بنظام التقسيط للمواطنين إلا أنها في ذات الوقت تقوم بدفع كامل ثمن الصك نيابة عن المضحي الذي قام بشراء صك الأضحية بنظام التقسيط على 6 أشهر حتى لا تحرم الجميع من المشاركة المجتمعية والفرحة بهذه المناسبة الكريمة.

وتابع: أن الجمعية تستهدف هذا العام ذبح (5000) عجل بلدى ومستورد بما يعادل نحو واحد ونصف مليون كيلو لحوم أضاحي وتوزيعها على غير القادرين، مشددا على أن عملية ذبح الأضاحي سوف تبدء بعد صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة الى عصر آخر أيام التشريق بذبح العجول البلدية فى مجازر وزارة الزراعة المعتمدة فى أنحاء الجمهورية وتوزيعها على غير القادرين فى القرى الأكثر احتياجاً في كل المحافظات، من خلال مكاتب الجمعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وبرعاية وإشراف المحافظين ومديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات.

وأشار شعبان، إلى أن الجمعية تستهدف من وراء الحملة المشار إليها تحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحى، من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجاً بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية، لافتا إلى أن الجمعية تستهدف توفير وتوزيع أكثر من مليون ونصف مليون كيلو لحوم أضاحى مستوردة وبلدية على الأسر التي تم تحديدها بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن والمحافظات وكافة الجهات المعنية وبالتعاون مع عدد كبير من المتطوعين وأكثر من 4500 جمعية أهلية صغيرة منتشرة في قرى الجمهورية المختلفة.

من جهته، أوضح سيد رجب مدير فرع الأورمان بالشرقية، أن الجمعية تعتمد في عملية التوزيع التي تقوم بها تحت رعاية الدكتور مجدي غراب محافظ الشرقية على الجمعيات الأهلية الصغيرة التابعة لوزارة التضامن والإدارات التابعة لها المنتشرة في أنحاء المحافظة، حيث تشرف المديرية على قاعدة البيانات المتاحة، والتي تعتمدها إلى جانب الإشراف الفعلي لها على عملية التوزيع.