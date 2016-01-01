الغردقة تستقبل اليوم أول رحلة طيران من العاصمة المجرية بودابيست

استقبلت اليوم الأحد مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر أول رحلة طيران قادمة من العاصمة المجرية بودابيست، على متنها 123 سائحا مجريا، وذلك منذ استئناف مصر حركة السياحة الوافدة إليها اعتبارا من أول يوليو الجاري.

وأوضح ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هؤلاء السائحين سيقضون ما بين أسبوع وأسبوعين في خليج مكادي بمدينة الغردقة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة للمدينة وجوها الدافئ المشمس وشواطئها وأماكنها المفتوحة التي توفر مناخا صحيا مثاليا لهم.

وقامت المكاتب الداخلية للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بالمحافظة باستقبال هؤلاء السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية لتعريفهم بصورة أكبر على مصر وحضارتها العريقة وأماكنها السياحية الرائعة والتي ليس لها مثيل.

كما استقبلت اليوم أيضا مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء 4 رحلات طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا.

يأتي ذلك استمرارا لتواصل الرحلات السياحية الخارجية في توافدها إلى مصر، منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة اليها في الأول من شهر يوليو الجاري، حيث استقبلت مدينتي شرم الشيخ والغردقة حتى الآن 48 رحلة طيران من دول كل من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر.