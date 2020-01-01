ألمانيا: رجل يهدد شرطيين بقوس وأسهم ويستولى على أسلحتهم ويلوذ بالفرار

أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة أوفنبورج، قبل ظهر اليوم الأحد، أن رجلا مسلحا بقوس وأسهم، هدد شرطيين في الغابة السوداء جنوب غرب البلاد واستولى على أسلحتهم ثم لاذ بالفرار في الغابة.

وأوضحت الشرطة أن قوة كبيرة تبحث عن الرجل مستعينة بالعديد من أطقم الدوريات ومروحية، وذكرت أنه يُعْتَقَد أن الرجل يرتدي زيا مموها.

ودعت الشرطة سكان المنطقة المعنية إلى البقاء في منازلهم مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد نوعية الخطر الذي يشكله الرجل.

وتابعت الشرطة أنه كان قد تم إبلاغها بأن رجلا مشتبها به يقيم في أحد الأكواخ، وعندما ظهر رجال الشرطة هناك، تبين لهم أن بحوزته مسدسا وسكينا إلى جانب القوس والأسهم.

وأضافت الشرطة أن الرجل تمكن بطريقة غير معروفة حتى الآن من تهديد الشرطيين والاستيلاء على أسلحتهم قبل أن يلوذ بالفرار.