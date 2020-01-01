مدير صندوق تطوير العشوائيات: شاركنا في تكلفة مشروع «الأسمرات 3» بمليار و300 ألف جنيه

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن مشروع «الأسمرات 3» يقع على مساحة 62 فدانًا ويحتوي على 7300 وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن المشروع تكلف مليار و800 جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الأحد، أن صندوق تطوير العشوائيات ساهم في تكلفة مشروع «الأسمرات 3» بمليار و300 ألف جنيه، وساهم صندوق تحيا مصر بنصف مليار، لافتًا إلى أن المشروع يحتوي على كنيسة ومسجد وخمس حضانات ومركز طبي، إضافة إلى مجموعة من الملاعب الرياضية وحمامات السباحة المجهزة على أعلى مستوى.

وتابع: «احنا بنعمل مشروعات حضارية راقية جدًا»، مؤكدًا أن «الأسمرات 3» كومباوند متكامل يشمل كل متطلبات الحياة.

وأوضح أن العمارات السكنية في «الأسمرات 3» تشمل دور أرضي وتسعة أدوار علوية وهو ما يختلف عن الأسمرات 1 و2، التي تحتوي على دور أرضي وخمسة أدوار علوية، مشيرًا إلى أن كل مشروع في الإسكان الاجتماعى يختلف عن نظيره في التصميم العمراني.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية، بجانب افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع حي الأسمرات، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين.