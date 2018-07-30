بشرى تبدأ تصوير معالي ماما بعد إجازة عيد الأضحى

تبدأ الفنانة بشرى، تصوير فيلمها الجديد «معالي ماما»، والذي تعود به إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامها «مش رايحين في داهية» الذي عرض عام 2017، بعد العودة من إجازة عيد الأضحى.



وقالت بشرى، في تصريح خاص لـ«الشروق»، إنها ستقدم خلال أحداث الفيلم، أغنية "ديو" تتعاون فيها مع محمود الليثي، ومن المقرر أن تطرح على شكل فيديو كليب، يروج للفيلم.



و«معالي ماما» اجتماعي كوميدي، يناقش علاقة الأم بأطفالها خاصة عندما تكون لديها مسؤوليات في عملها، ويشارك في بطولة الفيلم محمود الليثي، وعلاء مرسى، وشيماء سيف، وسامي مغاوري، ومحمد علي رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، ودعاء رجب.



ويشار إلى أن بشرى شاركت بالموسم الرمضاني 2021، ضمن أبطال مسلسل «الاختيار 2»، بمشاركة كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وإياد نصار، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وأحمد شاكر عبداللطيف، ومحمد علاء، وزياد زعتر، وإسلام جمال، وسلوى عثمان، وليلى عز العرب، ومحمد الكيلاني، ومن تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي.