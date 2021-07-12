زعيم عشيرة تم ترحيله يريد العودة إلى ألمانيا

يحاول زعيم العشيرة إبراهيم ميري، الذي تم ترحيله إلى لبنان في 2019، إيجاد طريقة للعودة إلى ألمانيا قضائيا.

وتنظر المحكمة الإدارية في بريمن اعتبارا من اليوم الاثنين في 4 دعاوى مقدمة منه خلال جلسة استماع شفوية. وتهدف جميع الدعاوي إلى عودة قانونية أو إمكانية الدخول إلى ألمانيا، حيث تعيش عائلته، بما في ذلك طفليه القاصرين.

وتعتبر السلطات الترحيل الذي تم عام 2019 قانونيا، وتشير إلى أن المدعي مُلزم بمغادرة البلاد قبل 33 عاما. وبحسب بيانات السلطات، لا يزال المدعي يشكل خطرا على الأمن العام والنظام في ألمانيا بدرجة كافية من الاحتمال.

وطالبت شريكة حياة المدعي، البالغة من العمر 34 عاما، والتي أنجبت منه ابنة عمرها 19 شهرا وابنا يبلغ من العمر 13 عاما، في شهادتها بحصول ميري على فرصة أخرى حتى يتمكن من إظهار أنه لم يعد مجرما.

وقالت أخصائية الفنادق، إنه ليس هناك علاقة لها بعائلة ميري، مضيفة أنها ليست لبنانية، وقالت: "من الصعب جدا على الأطفال ألا يكون والدهم موجودا".

وأدين ميري، الذي كان يبلغ من العمر 46 عاما عندما وقت ترحيله ويقيم حاليا في لبنان، 19 مرة في ألمانيا خلال الفترة من عام 1989 حتى عام 2014، بتهم من بينها السرقة والسطو الخطير وتداول بضائع مسروقة والاختلاس والاتجار في المخدرات.



