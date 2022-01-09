تستعد سلاسل الوجبات السريعة والمطاعم في الولايات المتحدة، ومن بينها "ماكدونالدز" و"وينديز"، لتقديم بطاطس مقلية مجانية أو بأسعار مخفضة لزبائنها، بمناسبة الاحتفال بـ"اليوم الوطني للبطاطس المقلية" غدا الأربعاء الموافق 13 من يوليو.



وتعتبر البطاطس المقلية، التي يرجع أصلها في الواقع إلى بلجيكا، واحدة من أكثر الأطباق الجانبية الشعبية في جميع أنحاء العالم.



وتعتزم سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" أن تقوم غدا بتقديم طلبات بطاطس مقلية كبيرة بالمجان للمشتركين في برنامج الولاء الخاص بها، بدون الحاجة إلى شرائها، وذلك من خلال الطلب عبر تطبيق "ماكدونالدز" الإلكتروني فقط.



ويتردد أن "ماكدونالدز" تستخدم نحو 7% من جميع كميات البطاطس التي يتم زراعتها في الولايات المتحدة، من أجل تقديم طلباتها من البطاطس المقلية.



كما ستقدم سلسلة مطاعم "وينديز" طلبا مجانيا من البطاطس المقلية مع أي عملية شراء تتم من خلال تطبيقها الإلكتروني المتاح على الهواتف المحمولة، وذلك للمشتركين في برنامج الولاء الخاص بها.