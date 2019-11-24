الحكومة الإسرائيلية تستبق زيارة بايدن بأربع قرارات

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 4 خطوات لبناء الثقة تجاه الفلسطينيين قبيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقرره غدا الأربعاء.

وقال مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في بيان: "بعد تقييم للأوضاع الأمنية، صادق وزير الدفاع بيني جانتس على سلسلة من الخطوات لبناء الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

وأضاف: "يأتي ذلك بعد اجتماع وزير الدفاع مع رئيس السلطة الفلسطينية في الأسبوع الماضي وكذلك قُبيل زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة للمنطقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

وأشار إلى أنه :"يتم النظر في خطوات أخرى هذه الأيام" دون مزيد من التفاصيل.

ولفت إلى أن تلك الخطوات التي تمت المصادقة عليها تشمل "الموافقة على تسجيل 5500 شخص لا يملكون مكانة قانونية في السجل السكاني الفلسطيني، بالإضافة إلى 12,000 تمت الموافقة عليهم سابقا".

ويدور الحديث عن آلاف الفلسطينيين الذين يقيمون بالضفة الغربية وقطاع غزة بموجب تصاريح زيارة أو فلسطينيين ممن غيروا أماكن إقاماتهم من قطاع غزة الى الضفة الغربية.

أما الخطوة الثانية فهي "المصادقة على 6 خرائط هيكلية للفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية".

وأشار إلى أن الخطوة الثالثة هي "زيادة حصة العمال من قطاع غزة المسموح لهم بالدخول للعمل والتجارة في إسرائيل بـ 1500 عامل إضافي، لتصبح الحصة الإجمالية 15,500".

وقال إن الخطوة الرابعة هي "فتح معبر جديد "سالم" - في شمالي الضفة الغربية، وهو معبر سيارات لغرض دخول عرب إسرائيل الى مدينة جنين".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من الحكومة الإسرائيلية القيام بخطوات بناء ثقة تجاه الفلسطينيين قبل زيارة بايدن إلى إسرائيل التي تبدأ غدا الأربعاء وتنتهي الجمعة.