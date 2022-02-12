بلينكن وبايدن يبحثان خلال زيارتهما للمنطقة القضية الفلسطينية ودعم حل الدولتين

يرافق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن غدا الأربعاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في زيارة إلى المنطقة تشمل إسرائيل وفلسطين والسعودية.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سوف يرافق الرئيس الأمريكي جو بايدن في زيارته إلى إسرائيل والضفة الغربية والسعودية خلال الفترة من 13 إلى 16 يوليو الجاري".

وتابع البيان أنه سيجري خلال الزيارة إجراء مشاورات مع "الشركاء الإسرائيليين والفلسطينيين والخليج والمنطقة في مجموعة من الأولويات، بما في ذلك تعميق الروابط الأمريكية في أنحاء المنطقة والأمن الإقليمي، ودعم حل الدولتين، ومكافحة التهديدات المشتركة بما في ذلك تلك التي تمثلها إيران".

وأضاف: "في أعقاب اللقاءات في القدس وبيت لحم، سيتوجه الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن إلى جدة لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي، جنبا إلى جنب، مع مصر والعراق والأردن، لمناقشة جهود التكامل لدعم الاستقرار الإقليمي والرفاهية ،بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك".