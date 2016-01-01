ولاية تكساس الأمريكية تطالب بترشيد استهلاك الكهرباء خلال موجة الحر

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هيئة الكهرباء بولاية تكساس الأمريكية طلب من السكان والشركات في الولاية، بما في ذلك كبرى الشركات العاملة في مجال النفط والسيارات والتكولوجيا، ظهر الإثنين، بترشيد استهلاك الكهرباء خلال موجة الحر التي من المتوقع أن تدفع الشبكة القومية للكهرباء إلى القرب من نقطة الانهيار.

وقالت الهيئة إن تلك الدعوة لترشيد استهلاك الكهرباء تستمر من الساعة الثانية ظهرا حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أنه ليس من المتوقع حدوث انقطاعات للتيار الكهربائي في الوقت الحالي.

وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شبكات الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء العالم تواجه اختبارات قاسية هذا الصيف حيث أدى تغير المناخ إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، فيما أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ضغط إمدادات الوقود.

وتوضح بلومبرج أن المسؤوليين في الولايات المتحدة، حذروا من أن مساحة شاسعة من البلاد، من البحيرات العظمى إلى الساحل الغربي، معرضة لخطر انقطاع التيار الكهربائي.