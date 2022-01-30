دول البلطيق الأعضاء في الناتو تتيح للحلفاء الوصول إلى مجالها الجوي

تمنح دول البلطيق الثلاث الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وهى إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، حلفاءهم العسكريين وصولا غير محدود إلى مجالهم الجوي المشترك لحماية الأجواء فوق دول البلطيق.

واعتمد وزراء دفاع دول البلطيق الثلاث المتاخمة لروسيا اليوم الثلاثاء إعلانا مشتركا على هامش قمة الناتو في فيلنيوس.

ويعني هذا أنه يمكن لجميع حلفاء الناتو استخدام المجال الجوي دون إخطار مسبق، ولا تمتلك إستونيا ولاتفيا وليتوانيا مقاتلات خاصة بها لذلك يعمل الناتو على تأمين المجال الجوي لبحر البلطيق منذ عام 2004.

وتهدف قمة الناتو التي تستمر ليومين وتعقد في العاصمة الليتوانية، على بعد حوالي 35 كيلومترا من حدود بيلاروس، الحليف الرئيسي لروسيا، إلى إرسال رسالة قوية إلى موسكو وإظهار التضامن مع أوكرانيا.