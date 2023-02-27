قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أغلب أنحاء الجمهورية تشهد اعتبارًا من غدًا الخميس، ارتفاعًا كبيرًا في درجة الحرارة؛ نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن المنخفض يؤثر بكتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط، وتحمل بكميات بخار مياه؛ تعمل على ارتفاع نسب الرطوبة.

ولفتت إلى التأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس، قائلة إن متوسط العظمى على القاهرة يتراوح ما بين 36 إلى 38 درجة نهارًا، بينما تصل المحسوسة إلى 40 درجة.

وذكرت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن العظمى على جنوب الصعيد تتراوح ما بين 43 إلى 45 درجة، محذرة من أن الأجواء شديدة الحرارة رطبة نهارًا، على أغلب أنحاء الجمهورية.

وناشدت المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس - قدر الإمكان – خلال فترة الظهيرة من 12 ظهرًا إلى 4 عصرًا، وارتداء غطاء واق للرأس عند التواجد خارج المنزل، وتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، والتواجد داخل أماكن جيدة التهوية.