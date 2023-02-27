دياب: نريد زيادة أعداد الجماهير في مباريات الدوري بالموسم الجديد

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تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن طموحات الرابطة خلال الفترة القادمة لتطوير المسابقات المحلية المصرية.

وقال دياب في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لرابطة الأندية على «فيسبوك»: «خطوة انتخاب رابطة للأندية في مصر تأخرت لسنوات طويلة، ولو قارنها بكل الدوريات القريبة مننا سنجد أننا متأخرين 10 سنوات».

وأضاف: «وبرغم ذلك، حققنا نجاحات على الأرض في غاميين فقط مثل النقل التليفزيوني وملف عودة الجماهير واستحداث بطولة كأس الرابطة، إلى جانب انتظام مسابقة الدوري الممتاز».

وتابع دياب: «حقوق تسمية الدوري الممتاز سيتم توزيعها على جميع الأندية، وتحدث هذه الخطوة لأول مرة في مصر، كما تم تصميم درع جديد لدوري أيضًا».

وواصل: «رابطة الأندية تسير على الطريق الصحيح والقادم سيليق بتاريخ الكرة المصرية، والجماهير هي أفضل شيء في الكرة».

وأتم: «الجماهير هي روح الكرة ونريد أن يساعدوننا في زيادة أعداد الحضور الجماهير في الموسم القادم، وحلم الرابطة امتلاء المدرجات المصرية بالجماهير مرة أخرى».