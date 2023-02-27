دياب: نريد زيادة أعداد الجماهير في مباريات الدوري بالموسم الجديد

تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن طموحات الرابطة خلال الفترة القادمة لتطوير المسابقات المحلية المصرية.
وقال دياب في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لرابطة الأندية على «فيسبوك»: «خطوة انتخاب رابطة للأندية في مصر تأخرت لسنوات طويلة، ولو قارنها بكل الدوريات القريبة مننا سنجد أننا متأخرين 10 سنوات».
وأضاف: «وبرغم ذلك، حققنا نجاحات على الأرض في غاميين فقط مثل النقل التليفزيوني وملف عودة الجماهير واستحداث بطولة كأس الرابطة، إلى جانب انتظام مسابقة الدوري الممتاز».
وتابع دياب: «حقوق تسمية الدوري الممتاز سيتم توزيعها على جميع الأندية، وتحدث هذه الخطوة لأول مرة في مصر، كما تم تصميم درع جديد لدوري أيضًا».
وواصل: «رابطة الأندية تسير على الطريق الصحيح والقادم سيليق بتاريخ الكرة المصرية، والجماهير هي أفضل شيء في الكرة».
وأتم: «الجماهير هي روح الكرة ونريد أن يساعدوننا في زيادة أعداد الحضور الجماهير في الموسم القادم، وحلم الرابطة امتلاء المدرجات المصرية بالجماهير مرة أخرى».