وزير الخارجية السوداني: ننظر لمبادرة الوساطة المصرية بإيجابية

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قال وزير الخارجية السوداني علي الصادق، اليوم الأربعاء، إن بلاده تنظر لمبادرة الوساطة المصرية بإيجابية.

وأكد الصادق في تصريحات نقلتها شبكة "العربية"، أن "الوساطة المصرية لن تحقق هدفها إذا شاركت أطراف من خارج المنطقة".

وتستضيف مصر غدا مؤتمر قمة دول جوار السودان. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، إن المؤتمر سيبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة لتسوية الأزمة بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا ضرورة التعامل بصورة إيجابية مع كافة جهود التهدئة وتفعيل الحوار والمسار السياسي، بهدف تجنيب السودان النتائج الكارثية لهذا الصراع على استقراره ومقدرات شعبه.

ويدور القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، والذي أدى لتفاقم الأزمة الإنسانية وأجبر أكثر من 2.9 مليون شخص على الفرار من ديارهم، كما يهدد بزعزعة استقرار المنطقة الأوسع نطاقاً.