قمة الأهلي والزمالك لا تعترف بـ «التحصيل الحاصل»

تُقام غدًا الخميس واحدة من أبرز مباريات الدوري العام، وذلك عندما يلتقي النادي الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك، في الثامنة والنصف مساءً، على إستاد القاهرة، بمواجهة مؤجلة من الجولة الـ 31 من المسابقة المحلية.

وتعد المباراة بمثابة تحصيل حاصل، إذ ضمن الأهلي التتويج بدرع الدوري العام بشكل رسمي، بعد هزيمة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، مساء الإثنين، فيما ضمن فريق الزمالك المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية، والاقتراب من الحصول على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري العام.

وعلى الرغم من عدم جدوى فوز أي فريق بتلك المباراة، إلا أن كليهما يدخلها بدوافع مختلفة، إذ يبحث الأهلي عن ختام مميز لموسم تاريخي، تمكن خلاله من تحقيق جميع الألقاب الممكنة، حيث تُوج مع مدربه مارسيل كولر بلقب السوبر المحلي مرتين وكأس مرة ودوري أبطال إفريقيا والدوري العام، فيما يسعى الزمالك لتأكيد صحوته التي جاءت متأخرة، وطمأنة جماهيره قبل المشاركة في البطولة العربية، التي تنطلق بالمملكة العربية السعودية نهاية شهر يوليو الجاري.

ويدخل الأهلي والزمالك القمة 126، المنتظر أن يديرها طاقم تحكيم مصري، بقيادة محمود البنا أو أمين عمر، وهما في حالة فنية جيدة، حيث تمكن كلاهما من تحقيق عدة انتصارات هامة في الفترة الماضية، عززت موقف الأهلي في الصدارة، ودفعت الزمالك تحت قيادة مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو نحو المركز الثالث.