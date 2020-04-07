مسئول بالتموين: الكارت الموحد لا يمس السلع التي يتمتع بها المواطن في منظومة الدعم

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن الاستغناء عن بطاقة التموين التقليدية واستخدام الكارت الموحد اختياري وليس إجباريًا، نافيًا تكبد المواطن أية رسوم إضافية للحصول عليها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن استخدام الكارت الموحد، لن يؤدي إلى تغيير في منظومة السلع التموينية أو العدد التي يتمتع به المواطن في منظومة الدعم.

وأشار إلى تقديم الوزارة، 32 سلعة تموينية من خلال بقالي التموين والمنافذ المختلفة، مؤكدًا أن «المواطن لن يتحمل أعباء مالية، عند التغيير من بطاقة التموين التقليدية إلى الكارت الموحد».

وأوضح مساعد أول وزير التموين، أن المواطن بإمكانه التسجيل للحصول على الكارت الموحد، عبر الدخول إلى بوابة مصر الرقمية بالكود والرقم القومي ورقم بطاقة التموين.

وأكد أن المواطنين على وعي ودراية كاملة بشأن استخدام بوابة مصر الرقمية، موضحًا أن التموين من أكثر الوزارات التي تتيح خدمات على البوابة كبطاقات التموين وتجديدها وإضافة أفراد لها.

ولفت إلى التكامل بين قواعد البيانات على مستوى الدولة، معقبًا: «قواعد بيانات الصحة مرئية من قبل قواعد التموين والتضامن والعديد من الجهات الأخرى، ووجود قاعدة بيانات كبيرة لكل البيانات الخاصة بالمواطنين أمر عظيم جدًا».