أردوغان يلتقي رئيس وزراء هولندا في قمة الناتو

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التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأفادت وكالة أنباء الاناضول التركية، بأن لقاء أردوغان وروته جرى في مركز "ليت إكسبو" للمعارض والمؤتمرات بفيلنيوس.

وشارك في اللقاء الذي ضم وفدي البلدين، من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار جولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري أردوغان السفير عاكف تشاجاتاي كيليج.

ومن المقرر أن تختتم القمة أعمالها اليوم.