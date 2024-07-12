العمل تنظم ندوة لتوعية فريق الإخلاء والطوارئ وتطوير آليات أنظمة الإنذار المبكر

نظمت وزارة العمل، اليوم الجمعة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ندوة بمشاركة 40 فردا من فريق الإخلاء والطوارئ، لرفع كفاءتهم في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وتطوير آليات أنظمة الإنذار المبكر.

وأكد وزير العمل، محمد جبران، أهمية هذه الندوة في التوعية والإرشاد، مشددا على تكثيف الجهود من أجل تطوير هذه المنظومة، التى ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية، وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة.

وأضاف أن الندوة ضمت محاضرات علمية، وعروض تقديمية، قدمتها نهاد عبد المعطي مدير عام الادارة العامة للأزمات والكوارث، والمهندس محمود أبو بيه باحث بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وتناولت شرح مخارج الهروب أثناء الطوارئ و الكوارث، وأنواع الحرائق وطرق مكافحتها.

وجرى الرد على جميع الاستفسارات المقدمة من الحضور، ووضع خطة مستقبلية لمهام كل مجموعة من المجموعات المشكلة لمواجهة أى ازمة طارئة، وكيفية أداء كل فرد لمهامه داخل فريق العمل، كافة إدارات الوزارة.

جدير بالذكر أن من مهام إدارة الأزمات في أثناء الأزمة المواجهة والاحتواء، و إعداد الخطط الخاصة بمواجهة الأزمات والمخاطر المختلفة على مستوى الوزارة، واعتمادها من قطاع الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، وإعداد وتطوير وتنفيذ السيناريوهات الإفتراضية على مختلف أنواع الكوارث والتدريب الميداني عليها.