حماس: مطالب نتنياهو الجديدة مماطلة لتعطيل الاتفاق

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الجمعة، عن القيادي في حركة حماس عزت الرشق، قوله إن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإضافة مطالب جديدة لم ترد في كل المقترحات السابقة مع الوسطاء تؤكد أنه ما زال يتلكأ ويماطل ويسعى لتعطيل الاتفاق.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسئولين عسكريين قولهم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أضاف مبادئ تتجاوز الاتفاقات مع الوسطاء، وهذا قد يعطل القدرة على التوصل إلى اتفاق.

وأضافت مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات للقناة: "نحن أمام يومين حاسمين لنجاح الصفقة"، بحسب ما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الجمعة.

وأفادت صحيفة عبرية بأن نتنياهو سيؤجل رده الرسمي على مقترح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار حتى نهاية الشهر، ثم سيجد سببا لعرقلتها.

وقالت مصادر إسرائيلية لصحيفة "هآرتس" العبرية، إنّه على الرغم من المفاوضات التي أجراها الوسطاء، يبدو أنّه حتى اللحظة لا توجد أسباب للتفاؤل.

وأضافت المصادر للصحيفة، أنه رغم أنّ مبعوثي الرئيس الأمريكي جو بايدن يأملون في إقناع نتنياهو بقبول الصفقة، إلا أنّ الأخير سيؤجّل ردّه الرسميّ على المقترح إلى ما بعد إلقاء خطابه في الكونجرس يوم 24 من الشهر الجاري، وبعد ذلك سيجِد السبب لعرقلة الصفقة، بحسب ما نقلته وكالة "سما" الفلسطينية.