المنتخب الأوليمبي يؤدي تدريبه الأول فى فرنسا استعدادا لوديتي أوكرانيا والعراق

أدى المنتخب الأوليمبي أول تدريباته منذ لحظات بمدينة بوردو الفرنسية استعدادا لوديتي أوكرانيا يوم الأحد المقبل والعراق يوم الأربعاء القادم قبل مغادرته إلى مدينة نانت لبدء التحضيرات للقاء الرسمي الأول له أمام جمهورية الدومينيكان فى الجولة الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتضم مجموعة منتخب مصر أيضا كل من إسبانيا وأوزبكستان.

جاء تدريب اليوم متنوعا وتخلله تنفيذ اللاعبين لعدد من الجمل الفنية طبقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني ومواطنه تياجو المدرب العام وعادل مصطفى المدرب.

كما خاض حراس المرمى تدريبا قويا تحت إشراف سيد السويركي مدرب الحراس .

وتدرب المنتخب فى ملعب على بعد 15 دقيقة من مقر فندق الإقامة تم الترتيب له من جانب محمود حرب المدير الإداري.

وأدى اللاعبون بعد انتهاء المران تدريبات استشفائية تحت إشراف طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وصلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي ومحمد أحمد عبد الحكيم واحمد شوقي فى التدليك .