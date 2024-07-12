كشف لغز العثور على جثة فتاة بالفيوم

تمكنت مباحث الفيوم من كشف لغز العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بأحد الشوارع الجانبية بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم قد تلقى بلاغًا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم يفيد بالعثور على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر مقتولة وملقاة بأحد الشوارع الجانبية بحي التفتيش.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، وقاده العقيد محمود هيبة مفتش مباحث قسم أول وثاني الفيوم. وكشفت تحريات الرائد أحمد السوهاجي رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم أول وشارك فيها النقيب محمد عبد الناصر، والنقيب عبد الوهاب الغندقلّي معاونَي المباحث، أن الفتاة تدعى شيماء. ح. ع، 35 سنة، ومقيمة بمنطقة التفتيش بمدينة الفيوم، وأن وراء مقتلها كل من والدها حمدي عبد الدائم، 65 سنة، وشقيقها أحمد حمدي، 33 سنة، حيث قاما بالاعتداء عليها بالضرب حتى توفيت، ورجح سبب قيامهم بقتلها لشكهم في سلوكها وتكرار هروبها من المنزل.

تم نقل الجثة إلى المشرحة وضبط المتهمين وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.