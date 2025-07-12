احتجاجات في لندن رفضا لحظر جماعة «تحرك من أجل فلسطين» وتصنيفها منظمة إرهابية

تظاهر محتجون للأسبوع الثاني على التوالي رفضا لتصنيف جماعة "تحرك من أجل فلسطين" كمنظمة إرهابية.

وتجمعت مجموعات في وسط لندن اليوم السبت، مع التخطيط لتنظيم مظاهرات أخرى في أنحاء متفرقة من المملكة المتحدة، بعد أن جددت الشرطة تحذيرها من أن إظهار الدعم للجماعة يُعد جريمة جنائية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وكانت شرطة العاصمة البريطانية "ميتروبوليتان" قد اعتقلت 29 شخصا خلال تظاهرة مماثلة نهاية الأسبوع الماضي.

وكتب المحتجون على لافتات من الورق المقوى باستخدام أقلام سوداء عبارة: "أنا أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم تحرك فلسطين"، ورفعوها بصمت.

وظهر الضباط وهم يفتشون حقائب المحتجين ويفحصون بطاقات هوياتهم.

كما شوهد بعض المتظاهرين وهم يستلقون فوق بعضهم البعض بينما كانت الشرطة تصادر لافتاتهم اليدوية.

ثم قامت الشرطة باقتيادهم بعيدا عن التماثيل إلى سيارات الشرطة المتوقفة حول الساحة.

وجاء قرار الحظر بعد أن تعرضت طائرتان من طراز فوياجر لأضرار في قاعدة جوية تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في أوكسفوردشاير يوم 20 يونيو، في حادثة تبنتها جماعة "تحرك من أجل فلسطين"، وقالت الشرطة إنها تسببت بأضرار تقدر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني (5ر9 مليون دولار).

وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، عن خطط لحظر الجماعة، ووصفت تخريب الطائرتين بأنه "أمر مشين"، مشيرة إلى أن للجماعة "تاريخا طويلا من الأضرار الجنائية غير المقبولة".