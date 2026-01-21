استشهاد 3 صحفيين جراء غارة للاحتلال على وسط غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 3 صحفيين يعملون مع اللجنة المصرية في غزة، جراء قصف جوي استهدف سيارتهم في مدينة الزهراء.

وأشارت شبكة «قدس» الإخبارية، مساء الأربعاء، إلى ارتقاء الصحفيين: محمد صلاح قشطة، وعبد الرؤوف سمير شعت، وأنس غنيم، أثناء مهمة تصوير لمخيمات اللجنة المصرية، نتيجة غارة من طيران الاحتلال على وسط قطاع غزة.

من جانبها، أوضحت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، أن الصحفيين الثلاثة كانوا يُصورن مخيمًا للجنة المصرية بالمحافظة الوسطى، قبل استهداف الاحتلال لهم.

ونشر المركز الفلسطيني للإعلام، مقطع فيديو يرصد سيارة الصحفيين الثلاثة متفحمة بالكامل، وتتصاعد منها أعمدة الدخان.

أما إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فزعمت استهداف السيارة في غزة «عقب الاشتباه بإطلاق أشخاص يستقلونها مسيرة وجمع معلومات عن الجنود».

واستُشهد 11 فلسطينيا، اليوم الأربعاء، برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن 7 مواطنين استُشهدوا وسط قطاع غزة، واثنين جنوبا، واثنين آخرين شمالا.

ومنذ وقف إطلاق النار في شهر أكتوبر الماضي، استُشهد وأصيب 1820 مواطنا، في 1300 خرق للاتفاق ارتكبها الاحتلال.