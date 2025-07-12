أردوغان والسوداني يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين أردوغان والسوداني، مساء اليوم، بحسب بيان للرئاسة التركية، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

ووفقا للبيان، أكد أردوغان، للسوداني، أن بلاده تهدف لاقتلاع الإرهاب من المنطقة بشكل دائم.

وشدد الرئيس التركي، على أن بلاده ماضية في تطبيق رؤيتها "تركيا خالية من الإرهاب"، مؤكدا أن تركيا ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الخصوص، وستواصل التأهب ضد من يحاولون تقويض هذا المسار.

وأشار أردوغان، إلى مواصلة تركيا والعراق اغتنام فرص التعاون في شتى المجالات وفق أسس الربح المتبادل، لا سيما فيما يخص مشروع "طريق التنمية".

ويأتي اتصال أردوغان والسوداني، بعد يوم واحد من قيام مقاتلي حزب العمال الكردستاني بتسليم السلاح، خلال مراسم رمزية أقيمت شمالي العراق، في أول خطوة ملموسة نحو نزع السلاح الذي تعهد به الحزب في إطار عملية سلام مع تركيا.

وأعلن حزب العمال الكردستاني، في مايو الماضي، أنه سيحل نفسه ويتخلى عن الصراع المسلح، لينهي أربعة عقود من الأعمال العدائية.

وجاءت الخطوة بعدما حث زعيم الحزب عبد الله أوجلان، المسجون في جزيرة قرب إسطنبول منذ 1999، الحزب في فبراير على عقد مؤتمر وحل الحزب رسميا ونزع السلاح.