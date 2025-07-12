وول ستريت جورنال: نتنياهو يتوعد بضرب إيران إن سعت مجددا لامتلاك سلاح نووي

- ويبلغ ترامب بذلك

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسئول إسرائيلي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل ستضرب إيران إذا سعت مجددا لامتلاك سلاح نووي.

ووفق ما نقلته الصحيفة، فإن ترامب أعرب عن أمله في ألا يكون هناك مزيد من القصف الأمريكي لإيران، موضحا لنتنياهو أنه يفضل تسوية دبلوماسية مع طهران، دون الاعتراض على خطة إسرائيل باستهداف إيران.

وبحسب المصدر نفسه، فإن إسرائيل قادرة على منع إيران من صنع قنبلة نووية على المدى القصير، ذاكرا أن تل أبيب خلصت إلى أن بعض مخزون طهران من اليورانيوم المخصب بمنشأة أصفهان نجا من الهجمات، بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في نسختها العربية.

وقالت الصحيفة، إن إسرائيل لديها معلومات استخبارية عن الأماكن التي قد تحاول طهران إحياء نشاطها النووي فيها سرا.

واستنادا إلى ما ذكره مسئول إسرائيلي كبير، وفق وصف وول سترين جورنال، فإن إسرائيل قد لا تسعى للحصول على موافقة أمريكية صريحة لاستئناف الهجمات على إيران.

وذكرت الصحيفة، أن إدارة ترامب تسعى لاستخدام التهديد بضربات إضافية كورقة ضغط لإجبار طهران على اتفاق يمنعها من صنع سلاح نووي.

- البحث عن ضمانات

في المقابل، تشكك إسرائيل في قدرة أي تسوية دبلوماسية على منع إيران من تطوير برنامجها سرا، بينما تطالب طهران بضمانات بعدم تعرضها لمزيد من القصف مقابل استئناف المحادثات مع واشنطن، مع تمسكها بما تعتبره حقها في تخصيب اليورانيوم.

وخلصت إسرائيل إلى أن جزءا من مخزون طهران من اليورانيوم المخصب بدرجة شبه قريبة من صنع القنبلة النووية في أصفهان قد نجى من الهجمات الأخيرة، وأنه إن بذلت طهران جهدا كبيرا فستتمكن من استعادة بعض المواد الانشطارية من هذا الموقع.

وقبل الهجمات الأخيرة، اعتبرت إسرائيل أن إيران يمكنها إنتاج جهاز نووي بدائي خلال بضعة أشهر وتبني بذلك سلاحا قابلا للاستخدام في غضون عام.

وقال مسئولون كبار إسرائيليون إنهم يعتقدون أن الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية قد أرجعت قدرة طهران على بناء سلاح نووي بما يصل إلى سنتين إضافيتين، استنادا لتقييم حديث لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حذّر يوم الخميس من أن إسرائيل ستضرب إيران مجددا، ردا على أي تهديد جديد تتعرض له من طهران.

ونقل بيان صادر عن مكتبه "ستصل إليكم يد إسرائيل الطويلة في طهران وتبريز وأصفهان، وفي أي مكان تحاولون فيه تهديد إسرائيل أو الإضرار بها، لا مكان للاختباء، إذا اضطررنا للعودة، فسنعود وبقوة أكبر".

وقبل أيام، قال كاتس إن الجيش الإسرائيلي يعد خطة سيضمن من خلالها ألا تهدد إيران إسرائيل مجددا بعد الحرب التي تواجه فيها الطرفان لمدة 12 يوما في يونيو الماضي.