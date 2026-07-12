إنجلترا تنهي مغامرة النرويج وتتأهل لنصف نهائي المونديال

تأهل منتخب إنجلترا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بالفوز على النرويج 2-1 في دور الثمانية من البطولة، في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

وسجل جود بيلينجهام هدفي الإنجليز في الدقيقتين 45+2 و93 بينما تقدم أندرياس شيلدروب هدف تقدم النرويج في الدقيقة 36، علما بأن المباراة قد امتدت لأوقات إضافية بعد التعادل 1-1.

وجاء تقدم النرويج بعد بداية دفاعية حذرة من المنتخب الاسكندنافي، ثم اعتماد على التحولات الهجومية، لكن الهدف لم يأت من مرتدة، بل من استخلاص الكرة في وسط الملعب، بعد تدخل مع هاري كين مهاجم إنجلترا الذي طالب بمخالفة لصالحه، لكن اللعب استمر لتصل الكرة من أوديجارد قائد أرسنال، إلى شيلدروب الذي أطلق قذيفة مدوية في شباك الحارس جوردان بيكفورد من جهة اليسار.

وضغط منتخب إنجلترا بشراسة بحثا عن التعويض وهو ما نجح فيه بيلينجهام نجم ريال مدريد بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عقب كرة من حارس النرويج اصطدمت بالكاميرون الطائرة وارتدت لإنجلترا، تتهيأ من أنتوني جوردون إلى بيلينجهام ليسدد كرة أرضية بعد توغل داخل منطقة الجزاء.

وألغى الحكم الفرنسي كليمنت توربين هدفا ثانيا للنرويج في الشوط الثاني، بعد وجود مخالفة ضد إيرلينج هالاند بدفع مدافع إنجلترا أثناء ضربة ركنية.

وامتدت المباراة لوقت إضافي سجل في بدايته بيلينجهام هدفا ثانيا، بعدما تابع كرة ارتدت من الحارس ليسكنها الشباك.

واستمر التفوق الإنجليزي حتى النهاية، لتستمر رحلة منتخب الأسود الثلاثة بحثا عن اللقب الثاني، والأول منذ 1966.

ويتقابل منتخب إنجلترا مع الفائز من الأرجنتين وسويسرا.