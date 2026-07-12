حملة بسوق هانوفيل الإسكندرية تزيل 70 منشأة عشوائية وترفع 560 حالة إشغال

قاد محمود عيسى، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، اليوم، حملة لإزالة التند والباكيات العشوائية بسوق الهانوفيل بحي العجمي، بمشاركة رئيس الحي والأجهزة التنفيذية والأمنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتكثيف جهود مواجهة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام.

واستهدفت الحملة إزالة الإشغالات والتعديات والباكيات والتند المخالفة التي تعوق الحركة المرورية، بما يسهم في إعادة الانضباط إلى السوق، وتيسير حركة المواطنين والمركبات، والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 50 سقيفة و20 باكية مخالفة، إلى جانب رفع 560 حالة إشغال متنوعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار الحملات المكبرة بمختلف الأحياء للتصدي لكافة صور الإشغالات والتعديات، وإعادة الانضباط إلى الشوارع والأسواق، بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق المواطنين.