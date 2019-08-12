الأطعمة والمشروبات والمثلجات أبرز تحضيرات الأسر لدخول الحديقة .. رسم الحناء والتقاط الصور التذكارية وكرة القدم والفقاعات المائية والبلالين تصنع السعادة بالحديقة



شهدت حديقة الحيوان بالجيزة، اليوم الاثنين، إقبالا كثيفا من جانب المواطنين، حيث ارتفع عدد الزوار بشكل ملحوظ مقارنة بأول أيام العيد، لتزدحم بوابات الحديقة بآلاف الزائرين خلال الساعات الأولى من ثان أيام عيد الأضحى المبارك.

وحرصت أعداد كبيرة من الأسر على تحضير وجلب أنواع مختلفة من الأطعمة، والمشروبات، والمثلجات، للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة، واستعدادا لقضاء يوم ممتع داخل أرجاء الحديقة.

واستمتع زوار الحديقة، خاصة الأطفال منهم، برسم أشكال الحيوانات على الوجوه والأيدى بالحناء، والتقاط الصور التذكارية، ولعب كرة القدم، والألعاب الورقية، وألعاب الفقاعات المائية وحمل عدد كبير من البلالين ذات الأشكال والألوان والأحجام المختلفة، حيث صممت بعض البلالين على أشكال متنوعة ومختلفة مثل شكل تاج تلبسه البنات الصغيرات، وأخرى على أشكال الحيوانات مثل البط والثعبان، لتكون أحد أهم مظاهر فرحة للمواطنين داخل حديقة الحيوان.

فيما ظهرت مجموعات شبابية تشكل حلقات غنائية وترفيهية أضفت مشاعر البهجة على قلوب الحاضرين، وسعى عدد كبير من الأطفال للوقوف بجوار تلك المجموعات، وسط أنظار وابتسامات الآباء والأمهات، من زوار الحديقة.

وانتشر الباعة الجائلين داخل أرجاء الحديقة، حاملين بضائع مختلفة مثل المشروبات والمثلجات والبلالين والكرات، وأقبل عدد كبير من المواطنين على شراء السلع والمنتجات المختلفة من الباعة؛ لما يتميزون به من انخفاض في أسعار منتجاتهم، مقارنة بأسعار منتجات المحال الأخرى المتمركزة بشكل دائم داخل أرجاء حديقة الحيوان.

وسعى زوار الحديقة لالتقاط صور تذكارية برفقة ذويهم، ومع الحيوانات المختلفة، فتكاد لا يخلو بيت واحد من بيوت الحيوانات داخل أرجاء الحديقة إلا وتجد أحد المواطنين يلتقط صورة "سيلفي" معه، لتبقى ذكرى زيارة الحديقة ومشاهدة تلك الحيوانات عن كثب معه دائما.

وارتفعت معدلات إقبال المواطنين على بيوت الأسود والقرود والزرافات والفهود، إلى جانب الدب الروسى، وسبع البحر، والفيلة، بالإضافة إلى بركة سيد قشطة، وحديقة حيوان الطفل التى تم تدعيمها بحيوانات أليفة، وأخرى صغيرة وعروض البانورما التي تجذب الأطفال بشكل كبير.

واستعدت الحديقة بكامل طاقتها لاستيعاب المواطنين من حيث تشغيل قطارين ترفيهيين لراحة الزائرين والتنقل داخل الحديقة، وزيادة منافذ دخول الحديقة لمنع تكدس المواطنين بشكل كبير أمام الأبواب، فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط حديقة الحيوان وبداخلها لتأمين احتفالات المواطنون، من خلال انتشار سيارات الشرطة داخل ميدان النهضة وأمام الأبواب الرئيسية، بالإضافة إلى عدد كبير من أفراد الأمن في عدة مناطق داخل أرجاء الحديقة، للتأكد من استمتاع المواطنين خلال تنزههم، وعدم وجود حالات سرقة أو تحرش.

ومن ناحيته، قال رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، الدكتور محمد رجائي، إن عدد زوار الحديقة في أول أيام عيد الأضحى وصل إلى 45 ألف زائر، وأن تذكرة الحديقة 5 جنيهات فقط.

وأضاف رجائي، في تصريحات صحفية، أنه تم الاستعداد جيدا لكافة أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تقرر منع الإجازات لجميع العاملين، بجانب فتح كل منافذ بيع تذاكر الدخول منذ السابعة بـ9 منافذ، وزيادة أعداد العاملين بها لتسهيل عملية دخول زوار الحديقة ولمنع التكدس أمام أبواب الدخول، والتنسيق مع محافظة الجيزة ومديرية الأمن ومرفق الإسعاف بالجيزة لمواجهة أي طارئ، وتوفير المزيد من قوات الأمن لتأمين الحديقة وزوارها أثناء فترة العيد.

وأوضح رجائي، أنه تم زيادة عدد سلات القمامة لتغطي كافة أرجاء الحديقة تيسيرًا للجمهور لتتمكن من إلقاء المخلفات فيها وصناديق متحركة لنقل القمامة وعدم تكدسها، حفاظًا على البيئة والمظهر العام، وتزويد أبواب الدخول ببوابات إلكترونية وأجهزة لكشف المعادن حفاظًا على أمان الزوار.

ومن جهته، قال الدكتور سيد حسين، مدير حديقة الأرومان بالجيزة، إن الحديقة استقبلت اليوم، ما يقرب من 1000 زائر، مشيرا إلى أن ضعف الإقبال كان سببه انشغال المواطنين بالذبح والأضحية، وأن أغلب الزوار الذين أقبلوا على الحديقة كان لشراء الزهور والاستمتاع بالخضرة.

وأضاف حسين، لـ"الشروق"، أن أغلب زوار الحديقة كانت عائلات من كافة المستويات، نظرا لأن الحديقة تُعد الأرخص من حيث تذكرة الدخول، وبها مساحات شاسعة من الخضرة والأشجار النادرة والنباتات والزهور.