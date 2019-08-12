عرضت فضائية «يورونيوز»، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر دخول المتظاهرين لمبنى المطار بهونج جونج، في ظل الاضطرابات التي تشهدها بسبب الاحتجاج على تعديل قانون تسليم المطلوبين أمنيا.

وأعلن مطار هونج كونج عن إلغاء جميع الرحلات المغادرة والواصلة إلى البلاد اليوم الاثنين 12 أغسطس؛ بسبب تظاهرة جارية في محطته الرئيسية، بلغ عدد المشاركين فيها 5 آلاف شخص، بحسب الشرطة المحلية.

واشتبكت الشرطة في هونج كونج مع المحتجين في مواجهات كر وفر في أنحاء المدينة، أمس الأحد، ما يمثل تحولا في أساليب المواجهة في الاضطرابات التي دخلت أسبوعها العاشر في المستعمرة البريطانية السابقة حيث يتصاعد غضب المواطنين من الحكم الصيني.

وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع هونج كونج بالصين، من أجل مواصلة الضغط على الحكومة لإلغاء القانون الذي يسمح بتسليم المجرمين إلى بعض الدول ومنها الصين.

وكانت موجة من الغضب العارم قد اجتاحت هونج كونج بعد الإعلان عن تعديل القانون الذي يسمح بتسليم المجرمين إلى الصين، الأمر الذي دفع الآلاف إلى الخروج للشوارع للتظاهر بشكل يومي، في واحدة من أكبر التظاهرات الاحتجاجية في تاريخ المدينة.