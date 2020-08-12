 الحكم مارسينياك يدير لقاء أتلتيكو ولايبزيج بدوري الأبطال - بوابة الشروق
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الحكم مارسينياك يدير لقاء أتلتيكو ولايبزيج بدوري الأبطال

د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 3:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 3:55 م

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الأربعاء عن تعيين الحكم البولندي زيمون مارسينياك لإدارة المباراة المرتقبة بين أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزج الألماني غدا الخميس في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

ورغم كونه لا يزال في الأربعين من عمره ، يعتبر مارسينياك من أكثر الحكام الأوروبيين خبرة.

ومنذ 2014، أدار مارسينياك 25 مباراة في الدوري الإنجليزي.

ولم يسبف لهذا الحكم أن أدار أي مباراة لفريق لايبزج ، ولكن أتلتيكو يمتلك ذكريات جيدة مع هذا الحكم حيث أدار له مباراة الذهاب أمام ليفربول في دور الستة عشر لدوري الأبطال هذا الموسم والتي انتهت بفوز أتلتيكو 1/صفر في 18 فبراير الماضي قبل أن يتأهل أتلتيكو لدور الثمانية بالفوز على ليفربول 3 / 2 في عقر داره إيابا و4 / 2 في مجموع المباراتين.

وفي 2016، أدار نفس الحكم المباراة التي فاز فيها أتلتيكو على بايرن ميونخ الألماني 1/صفر في دور المجموعات.


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