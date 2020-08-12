النمسا تتحفظ على الاعتراف بالمصل الروسي للوقاية من فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة النمساوي ردولف انشوبير، أن اللقاح الذي اعتمده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للوقاية من فيروس كورونا المستجد "غير وارد بالنسبة للنمسا".

وقال وزير الصحة النمساوي -في تصريحات اليوم الأربعاء- "إن اللقاح الروسي ليس خيارا للنمسا، موضحا أن اللقاح الروسي لم يتم اختباره بشكل كافٍ، وهو غير وارد بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وبالتحديد بالنسبة للنمسا".

وأعرب عن أمل الجميع في أن يتوفر لقاح ضد وباء كورونا في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الأولوية للجودة والسلامة، مضيفا: "هناك لوائح واضحة للاختبار ويجب الالتزام بها بنسبة 100%".

ولفت انشوبير إلى أن هناك 28 لقاحا حاليا في مرحلة التطوير السريري بحسب منظمة الصحة العالمية، مبينا أن 6 منهم موجودون بالفعل في المراحل النهائية.