الجزائر:11 وفاة و495 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الأربعاء، عن تسجيل 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة حالة واحدة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل مجموع الوفيات جراء الوباء إلى 1333.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الإيجاز الصحفي اليومي، عن رصد 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بزيادة 3 حالات عن يوم أمس، ليصبح بذلك إجمالي الإصابات 36 ألفا و699.

وأشار إلى شفاء 364 حالة جديدة، بما يرفع عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء إلى 25 ألفا و627. كما لفت إلى تواجد 53 مريضا في العناية المركزة.