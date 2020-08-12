ماكرون يحذر في محادثة هاتفية مع روحاني من التدخل في شؤون لبنان

أعلن قصر الإليزيه، الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر من أي تدخل خارجي في لبنان، وذلك خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.



وحذر ماكرون، الذي زار بيروت بعد انفجار الأسبوع الماضي ليتعهد بالدعم والدعوة لإصلاحات واسعة النطاق، من أي تصعيد في التوترات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.



وأضاف ماكرون أنه يتعين على جميع الدول المعنية دعم تشكيل حكومة لبنانية مؤقتة لمواجهة الطوارئ الناجمة عن الانفجار وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.



يشار إلى أن إيران تدعم حزب الله اللبناني، وهناك جناح سياسي للحركة كان جزءا من الحكومة المنتهية ولايتها، وجناح مسلح دخل في صدام متكرر مع إسرائيل، كما يقدم دعما مهما لقوات النظام السوري في الحرب الأهلية الدائرة هناك.