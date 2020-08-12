محافظ كفر الشيخ: تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز لمتابعة الانتخابات

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن غرفة العمليات بالمحافظة لم ترصد أية مخالفات، وأن العملية الانتخابية منتظمة في ظل توافد كبير من أهالي المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

جاء ذلك خلال متابعة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، العملية الانتخابية بلجان الانتخابات على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور اللواء مصطفى عميرة، مدير إدارة السجلات العسكرية، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، والعميد عمرو حسن، المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد أحمد جزوان، بالرقابة الإدارية، وومثلي المنطقة الشمالية، ومساعد مدير الأمن للشئون المالية.

وشدد المحافظ، على ضرورة التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامة الجميع وتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان أثناء سير العملية الانتخابية.

وقال إن هناك تنسيقا وتعاونا كاملا مع الأجهزة الامنية وكافة الأجهزة التنفيذية لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويُسر، مشيرًا إلى تشكيل غرف عمليات على مستوى كافة الوحدات المحلية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن عدد اللجان العامة بالمحافظة لجنة عامة، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 585 لجنة، وإجمالي عدد الناخبين يبلغ 2 مليون و350 ألف ناخب وناخبة على مستوى المحافظة لهم حق التصويت.